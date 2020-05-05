د .مروة حسين تكتب: الذكاءات المتعددة وأهميتها لأبنائنا

فيما مضى كان هناك تصنيف للذكاء وهو إنه القدرة على التحليل و التركيب والتمييز والأختيار وعلى التكيف مع المستجدات وسرعة البديهة والفطنة وحسن التصرف.





وبالتالي كان يتم تصنيف الأفراد إلى أذكياء أو أغبياء إلى أن جاءت نظرية الذكاءات المتعددة والتي وضعها العالم ( هوارد جاردنر ) وهي تقوم فالأساس على أن كل طفل يولد ولديه قدرات عقلية متعددة منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف وهنا يأتي دور العملية التعليمية لتقوية جوانب الضعف واستثمار جوانب القوة وبالتالي هذه النظرية أوضحت أن الذكاء شيئ قابل للتنمية والتدريب وليس تابع لعوامل وراثية فقط لذلك يجب على الآباء والأمهات والقائمين على العملية التعليمية أن لا يتسرعوا بتصنيف أولادهم إلى أذكياء أو أغبياء بشكل عشوائي ولكن يفضل اختبار الطفل وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة والتي قسمت الذكاء إلى ثمانية أنواع أساسية وهي:





■ المنطقي الرياضي

■ التفاعلي

■ البصري الفضائي

■ اللغوي

■ الذاتي

■ الطبيعي

■ الموسيقي

■ الجسمي-الحركي





وبالتالي سيتم تحديد قدرات الطفل بشكل أكثر دقة وأشمل مما سبق مما يساعد على توظيف قدرات الطفل وتدعيم جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة لديه وكذلك أصبح وصف الطفل بالغباء لا وجود له والاعتراف بأن كل طفل له قدراته الخاصة حتى وإن كانت قليلة فمع التدريب والتعليم المناسب نستطيع تنميتها وإيجاد فرد سوي نفسيا وعقليا ويقدر على استثمار قدراته الخاصة وتوظيفها بشكل مناسب.