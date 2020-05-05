البرلمان الإفريقى يشيد بالمساعدات المصرية للسودان لمواجهة كورونا

وجه البرلمان الإفريقى برئاسة روجيه داندونج رئيس البرلمان الإفريقى التحية والتقدير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتضامنها مع الشعب السوداني الشقيق بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإرسال أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.





وقال النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن البرلمان الإفريقى ثمن هذه المبادرة المصرية، مشيرا إلى أن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية بين مصر والسودان وشعبى وادى النيل على اعتبار أن هناك وحدة مصير بين القاهرة والخرطوم وأن مصر تعتبر أى مساس بالأمن القومى السودانى هو مساس بالأمن القومى المصرى.





تجدر الإشارة إلى أن شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمسلتزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.





وتأتي تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه جميع دول قارة إفريقيا في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.