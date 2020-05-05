AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان الإفريقى يشيد بالمساعدات المصرية للسودان لمواجهة كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:37 م
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره السوداني
Advertisements
فريدة محمد
وجه البرلمان الإفريقى برئاسة روجيه داندونج رئيس البرلمان الإفريقى التحية والتقدير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتضامنها مع الشعب السوداني الشقيق بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإرسال أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وقال النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن البرلمان الإفريقى ثمن هذه المبادرة المصرية، مشيرا إلى أن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية بين مصر والسودان وشعبى وادى النيل على اعتبار أن هناك وحدة مصير بين القاهرة والخرطوم وأن مصر تعتبر أى مساس بالأمن القومى السودانى هو مساس بالأمن القومى المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمسلتزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.

وتأتي تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه جميع دول قارة إفريقيا في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللواء عباس كامل يطمئن على رئيس وزراء السودان ويُبلغه تحيات وتضامن الرئيس السيسي

البرلمان الأفريقى: إنجاز الربط الكهربائى بين مصر والسودان بداية لإنشاء الشبكة الموحدة بالقارة

بتعليمات رئاسية.. إرسال 4 طائرات مساعدات طبية إلى السودان لمواجهة كورونا

آخرها السودان.. برلماني: أزمة كورونا كشفت معدن مصر الأصيل في مساعدة الدول

ترشيحاتنا

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

أم حبيبة.. من أمهات المؤمنين وعالمة جليلة تتلمذ على يديها كبار الصحابة

الزمالك يوضح حقيقة مفاوضاته مع نجم الأهلي

هل خروج حموضة المعدة إلى الحلق تبطل الصوم؟

بعد إصابته بالفيروس..نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي يوجه رسائل للمصريين حول كورونا

وزير الصحة البريطاني يأمر بفتح تحقيق حول علاقة السمنة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حساء البجعة السوداء.. أحدث وأغرب تقاليع الصينيين في الأكل.. اعرف الحكاية

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

عامرة ببيوت الله .. شاهد السنغال تزخر بالمساجد التاريخية