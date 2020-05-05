أحمد زاهر لـ صدى البلد: ثنائية فدوى وفتحي نجحت في البرنس

تحدث الفنان أحمد زاهر عن الثنائية الفنية التي شكلها مغ الفنانة روجينا في عدد من الاعمال الفنية اخرها مسلسل البرنس.





وقال احمد زاهر في تصريح خاص لـ صدى البلد :"ثنائيتي مع روجينا حملت طابع كوميدي فهذا كان المطلوب ان في ظل التخطيط للشر وقتل رضوان البرنس يحمل المشهد حس فكاهي وكثير من الافيهات".





واضاف :" وفي الاساس تجمعني كيميا مع روجينا وتعاونا مع بعض من قبل في مسلسل حكاية حياة ومسلسل كلام على ورق مع محمد سامي





وايضا مسلسل الطوفان وارى ان روجينا ممثلة قوية وتجمعني بها صداقة ونفهم بعض كثيرًا لذلك نجحت ثنائية " فتحي وفدوى".





وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، حول عائلة البرنس، ورضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.



