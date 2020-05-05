رفع حالة الطوارئ في الوادي الجديد تحسبا لتعرضها لعواصف ترابية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة الطوارئ، تحسبا لتعرض المحافظة لعواصف ترابية ورياح شديدة، بالتزامن مع تعرض عدد من المناطق المتفرقة بأنحاء الجمهورية لطقس غير مستقر ورياح محملة بالأتربة.

وقرر المحافظ تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة فور حدوثها.

كما رفعت حالة الطوارئ في المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور؛ تحسبًا لوقوع حوادث مرورية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود اليوم، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، مصحوبا بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة على القاهرة، تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري.

من جانب أخر، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن وصول 139 بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أنه تم تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة حيث جرى توزيعها على إدارة الخارجة 71 بطاقة، وإدارة، ومركز الفرافرة 6 بطاقات، باريس3 بطاقات، المنيرة 3، بطاقات، بولاق 5 بطاقات، وذلك من خلال المكاتب والإدارات التموينية بمراكز المحافظة الخمسة.

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