AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رفع حالة الطوارئ في الوادي الجديد تحسبا لتعرضها لعواصف ترابية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:23 م
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة الطوارئ، تحسبا لتعرض المحافظة لعواصف ترابية ورياح شديدة، بالتزامن مع تعرض عدد من المناطق المتفرقة بأنحاء الجمهورية لطقس غير مستقر ورياح محملة بالأتربة.

وقرر المحافظ تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة فور حدوثها.

كما رفعت حالة الطوارئ في المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور؛ تحسبًا لوقوع حوادث مرورية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود اليوم، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، مصحوبا بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة على القاهرة، تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري.

من جانب أخر، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن وصول 139 بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أنه تم  تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة حيث جرى توزيعها على إدارة الخارجة 71 بطاقة، وإدارة، ومركز الفرافرة 6 بطاقات، باريس3 بطاقات، المنيرة 3، بطاقات، بولاق 5 بطاقات، وذلك من خلال المكاتب والإدارات التموينية بمراكز المحافظة الخمسة.

منذ عهد الملك فاروق.. «المسجد الكبير بالخارجة» صرح إسلامي شهير في الوادي الجديد

لقمة العيش.. العمالة اليومية بالوادي الجديد تتحدى حرارة الجو في نهار رمضان


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد البرامج التدريبية بالتنظيم والإدارة

إعلان حالة الطوارئ في الوادي الجديد وشمال سيناء بسبب العواصف الترابية

رياح وأتربة تضرب عددا من مناطق الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع الطوارئ

"تموين الوادي الجديد" تتسلم 228 بطاقة بدل فاقد

عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

اتجاه لإضافة سلع جديدة على بطاقات التموين لمواجهة كورونا

وزيرة الهجرة: إعادة جميع المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر

وزير المالية: الحكومة تتجه لترشيد النفقات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

وكيل جاكسون موليكا: الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب والصفقة مهددة بالفشل

محامي حمدي النقاز لـ صدى البلد: لا أعلم متى يخرج اللاعب من السجن

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حساء البجعة السوداء.. أحدث وأغرب تقاليع الصينيين في الأكل.. اعرف الحكاية

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

عامرة ببيوت الله .. شاهد السنغال تزخر بالمساجد التاريخية