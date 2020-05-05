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محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في سوهاج

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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خالد رياض
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز "سوهاج، وأخميم، وطما، وطهطا، والبلينا"، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج في بيان، الثلاثاء، أنه الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت 3 قرارات إزالة على أرض زراعية بقرية إدفا على مساحة 2.5 قيراط، مشيرا إلى أن مركز ومدينة أخميم أزال حالة تعد على أراضي زراعية في بندر أخميم بإجمالي مساحة 6 أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وقال إن مركز ومدينة طما قام بحملة إزالة بقرية الرياينة، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة قيراط و16 سهم أراضٍ زراعية، لافتا إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا قامت بتنفيذ حالتين إزالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية مجلس قروي شطورة وجزيرة شطورة على مساحة 22 سهما. 


وفي مركز ومدينة البلينا قامت الوحدة القروية برديس بحملة إزالة لعدد حالتين تعد على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و12 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

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