مقترحات لخفض عجز الموازنة الجديدة.. ونائبة تطالب بحذف مخصصات الإسكان الاجتماعي

أبدى عددا من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترحات لخفض العجز الذى تواجهه الموازنة العامة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١،وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم ،وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.





كانت البداية مع مطالبة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة البرلمانية بضرورة تقليل الانفاق واستخدام الخدمات الإلكترونية.





وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، بضبط موازنة وزارة الصحة ، خاصة أنه هناك أرقام حول عدد من الأمراض غير مفهومة منها تخصيص 110 مليون جنيه لمواجهة مرض البلهارسيا.





وأشار محمد معيط وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بوجود عدد من الإدارات المختلفة المدرجة ضمن موازنة الصحة، إنه يؤيد نظرية النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة بأن نستطيع ان نقلل الإنفاق إلى 20%، وأن نستغل التكنولوجيا فى إعادة هيكلة تلك القطاعات.





فيما اقترحت النائبة سهير الحادى عضو مجلس النواب إلغاء الموازنة المخصصة للإسكان الاجتماعى هذا العام . وقالت: "هذا العام هو استثنائى ونحتاج إلى تدبير النفقات فى ضوء المبالغ المالية المتاحة، ولا داعى إلى تخصيص موازنة للإسكان الاجتماعى هذا العام والاستفادة من هذهالموازنة فى سد أوجه العجز الذى تواجهه الموازنة".