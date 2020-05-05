د إسماعيل عبدالله إسماعيل يكتب: أثر الصوم في تهذيب نفوس الشباب وصحة أبدانهم

مما لا شك فيه أن الشباب هم عماد الأمة وسرّ نهضتها، وهم بناةُ حضارتها وخَطُّ الدفاع الأوّل والأخير عنها، ولذلك اهتم الإسلام بهم وعمل على تقويمهم والاستفادة من حماسهم وطاقاتهم. وعندما فرض الله الصيام عليهم ما فرضه من أجل تعذيبهم بالجوع والعطش، بل شرعه سبحانه لحِكَمٍ عُظْمَى وفوائد كبرى، فالله عز وجل يريد أن يطهر نفوسهم وأرواحهم، ويزرع في قلوبهم الرحمة والأخوة والسماحة وحب الخير للناس.

ومن أعظم أثار الصوم على الشباب أنَّه يوجب عليهم تقوى الله، والتقوى في مجملها هي فعل كل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، وهي الحكمة الَّتي ذكرها الله في كتابه حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾[البقرة:183]

وفى الحقيقة ُّ أنَّ كلَّ الحِكَم الّمستفادة من الصَّوم ترجع إلى أصل التَّقوى، فهي رأس الأمر وجماع الخير، فما من شاب استعان على تقوى الله وحفظ حدوده، واجتنب محارمه بمثل الصَّوم، ولهذا كان الصَّوم وقاية من عذاب الله تعالى، كما قال النَّبيُّ ﷺ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»؛ أي وقاية من النَّار، لأنَّه إمساكٌ عن الشَّهوات، والنَّار محفوفة بالشَّهوات.





ومن أثار الصوم في تهذيب نفوس الشباب أنَّه يربِّي نفوسهم على الصَّبر، ويعوِّدها على تحمُّل المشاقِّ في سبيل الله ؛ فالشاب يصبر على تعب الصيام ومشقته سوآءا في حرارة الجو أو مدة عدد ساعات الصيام وبذلك يكون الشاب قد صبر على المأمور؛ وفى نفس الوقت يكون قد صبر على المحظور؛ لأنَّ الصَّائم يجتنب ما حرِّم الله عليه.





كما أن الصوم وسيلة لعفة الشباب، وضبط نفوسهم عن هيجانها، وإطفاء نار شهواتها، ولهذا حثَّ النَّبيُّ ﷺ الشَّباب الَّذين تعذَّر عليهم الزَّواج، وخشوا على أنفسهم من الفتنة أن يصوموا فقال: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (البخارى – 4778) ومن أثار الصوم أيضا على الشباب أنَّه يربِّي نفوسهم على حسن الخلق والحلم وتحمُّل إيذاء النَّاس، ويعوِّدها على كَظْمِ الغيظ وسكون الغضب، ولذألك يحفظ الشاب الصَّائم نفسه من أن تمضي إلى ما هي قادرةٌ على إمضائه.





أما عن أثار الصوم في صحة أبدان الشباب وغيرهم فهي كثيرة لا تحصى ولا تعد، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أن الصوم يؤدى إلى تنقية الكلى والمسالك البولية، كما ينظم الصوم إفراز هرمون الأنسولين الذي تنتجه غدة البنكرياس وهذا له أثره الإيجابي على مستوى السكر في الدم بحيث يبقى ضمن إطاره الطبيعي، وكذلك فإن الصوم يقلل من نسبة الفضلات والدهون الجائلة في الأوعية الدموية، خصوصًا في الشرايين، مما يسهل سريان الدم في داخلها بدون عثرات ولا عوائق.