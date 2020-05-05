بينهم 12 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 565 شابًا بسوهاج

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 565 شابًا من بينهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة سوهاج، وذلك من 1673 شابًا باحثًا عن العمل، منهم 48 من ذوي الهمم، فضلا عن توفير 52 فرصة عمل بمدن المحافظة.





وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال مارس الماضي بزيادة عدد المشتغلين 400 عامل غير منتظم واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 153 عاملا، ورعاية اجتماعية لـ 7 حالات وفاة، و18 مواليد، وحالتين زواج، وثلاث عمليات جراحية، ليصبح المستفيدون من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وجميع المميزات بهم إلى 4000 عامل.





وقال الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية، إن المديرية قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل علي 760 منشأة، وتحرير 48 محضرا للمنشآت المخالفة بعد اعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.





كما تم القيام بـ 29 حملة نهارية و8 ليلية، فضلا عن 410 حملات مراقبة ساعات العمل، بالإضافة إلى بحث 3 شكاوى عمالية والتصرف فيها سواء بإزالة أسبابها أو اتخاذ محاضر بشأنها.





وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 125 منشأة كثيفة العمالة، وتم منح 91 منشأة المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وتم إعادة التفتيش على 317 منشأة، وتم منح 91 منشأة أخرى المهلة القانونية.





كما تم عمل 110 عقود تدرج مهني للصبية بالمنشآت، ويتم متابعة ذلك من خلال مفتشي العمل.