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محافظات

بدء تشغيل المدينة الجامعية ببني سويف لاستقبال حالات كورونا المستقرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل  اعتبارا من أمس  الاثنين ٤ مايو لاستقبال الحالات الايجابيه لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وحالتها مستقره ولا تحتاج  لدخول  المستشفيات . 

جاء ذلك خلال اجتماعه بوكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، لمتابعة مستجدات والتطورات في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا ،ومراجعة التدابير والاجراءات المنفذة  والاستعدادات لكل السيناريوهات المحتملة ، وذلك في اطار تنفيذ  الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الاستعداد لهذه الخطوة مسبقا لتشغيل  مقر  المدينة الجامعية لاستقبال الحالات الايجابية المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج ، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الايجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( ١٠٥).

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز الفرق الطبية بكامل طاقتها بالمدينة الجامعيه لاستقبال الحالات، بجانب توافر المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة. 

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