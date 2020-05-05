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أخبار العالم

الوكلاء الألمان يستغيثون.. خسائر السياحة تتجاوز 10 مليارات يورو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:39 م
كورونا شلت حركة السياحة
كورونا شلت حركة السياحة
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قسم الخارجي

قدرت منظمات ألمانية، ان تتجاوز الخسائر من توقف قطاع السياحة جراء أزمة فيروس كورونا، رقم ال10 مليارات يورو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ورجح الاتحاد الألماني لشركات السياحة والسفر أن يتكبد القطاع خسائر بقيمة 10.8 مليار يورو على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل.


وقال نوربرت فيبيش رئيس الاتحاد، في برلين "لقد توقفت أعمال وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية بشكل شبه تام نتيجة للأوامر الحكومية".


وذكر فيبيش أنه لا تحسن يلوح في الأفق حاليا، مضيفا "الرحلات الخارجية لن تكون ممكنة قبل نهاية عطلة يوم العنصرة في ألمانيا".


ومددت ألمانيا تحذيرها من السفر السياحي إلى أنحاء العالم حتى منتصف يونيو.


وطالب فيبيش الحكومة ببرنامج مساعدات عاجلة لإنقاذ القطاع يتضمن مساعدات لا تستلزم إعادة السداد، نظرًا لانه يوجد عدد من الشركات مهددة بالإفلاس.

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