الصحة العالمية: ارتفاع ضحايا كورونا في افريقيا .. الجزائر الأولى بعدد الوفيات

كشف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن أن عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا في أفريقيا ارتفع إلى 46547، فضلا عن تسجيل نحو 1835 شخصًا.





وتصدرت جنوب أفريقيا دول القارة في عدد الاصابات بـ 7220 حالة مؤكدة ، تليها مصر بـ 6465 حالة والمغرب بـ 5000 حالة.





وشهدت الجزائر أكبر نسبة وفيات، حيث مات 465 شخصًا من مضاعفات مرتبطة بالفيروس المستجد منذ بداية تفشي المرض، بينما سجلت مصر 429 حالة وفاة.





وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 3.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أصيبوا بمرض فيروس كوفيد 19 ، وتوفي منهم أكثر من 241500.