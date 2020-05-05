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محافظات

صرف المعاشات في سيناء وفقا للجدول الزمني المعد سلفا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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احمد صالح
واصلت محافظة شمال سيناء، صرف المعاشات للمستحقين علي مستوي المحافظة ، حيث يتم الصرف وفقًا للجدول الزمني المعد سلفا من وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك بدون أي تكدس وزحام من المواطنين.

كما تقوم فرق تطوعية من جمعية الهلال الأحمر المصري فرع العريش ، بتنظيم عمليات صرف المعاشات بمكاتب البريد والمنافذ الإضافية للصرف من خلال تنظيم المواطنين.

وطالب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، المحافظ ، بعدم السماح للمواطنين بوقوف أكثر من مواطن أمام شباك الصرف، الي جانب تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين لمنع التكدس والزحام خارج مكاتب البريد.

وأكد اللواء شوشة، انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات للمنتفعين بالتنسيق مع منطقة البريد ، وتجهيز عدد من المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات في المناطق ذات الكثافة العددية.

وأوضح المحافظ ، انه تم تطهير وتعقيم مكاتب البريد قبل عمليات الصرف، وتوزيع الكمامات والجوانتيات علي الموظفين بالبريد ، وتجهيز عدد من المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات في المناطق ذات الكثافة العددية.
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