صرف المعاشات في سيناء وفقا للجدول الزمني المعد سلفا



وأكد اللواء شوشة، انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات للمنتفعين بالتنسيق مع منطقة البريد ، وتجهيز عدد من المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات في المناطق ذات الكثافة العددية.



وأوضح المحافظ ، انه تم تطهير وتعقيم مكاتب البريد قبل عمليات الصرف، وتوزيع الكمامات والجوانتيات علي الموظفين بالبريد ، وتجهيز عدد من المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات في المناطق ذات الكثافة العددية.

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وأكد اللواء شوشة، انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات للمنتفعين بالتنسيق مع منطقة البريد ، وتجهيز عدد من المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات في المناطق ذات الكثافة العددية.وأوضح المحافظ ، انه تم تطهير وتعقيم مكاتب البريد قبل عمليات الصرف، وتوزيع الكمامات والجوانتيات علي الموظفين بالبريد ، وتجهيز عدد من المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات في المناطق ذات الكثافة العددية.اقراء ايضا..

واصلت محافظة شمال سيناء، صرف المعاشات للمستحقين علي مستوي المحافظة ، حيث يتم الصرف وفقًا للجدول الزمني المعد سلفا من وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك بدون أي تكدس وزحام من المواطنين.كما تقوم فرق تطوعية من جمعية الهلال الأحمر المصري فرع العريش ، بتنظيم عمليات صرف المعاشات بمكاتب البريد والمنافذ الإضافية للصرف من خلال تنظيم المواطنين.وطالب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، المحافظ ، بعدم السماح للمواطنين بوقوف أكثر من مواطن أمام شباك الصرف، الي جانب تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين لمنع التكدس والزحام خارج مكاتب البريد.