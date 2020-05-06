بعد موافقة البرلمان.. برلماني: حالة الطوارئ لتمكين الدولة من مواجهة الإرهاب وكورونا

صرح النائب عبدالعزيز الصفتي، بأن موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ جاء لعدة أسباب وهي حتى تتمكن قوات الأمن والجيش من العمل بكفاءة فى تجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين أجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأكد "الصفتي" أن مصر تمر بمرحلة تواجه فيها مخاطر كثيرة على رأسها الإرهاب وكورونا، حرب الشائعات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، ودعم قوى الشر للتعنت الإثيوبي، ما يستوجب فرض حالة الطوارىء حرصا على أمن وسلامة واستقرار الوطن والمواطن المصري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية.
ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.