AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد موافقة البرلمان.. برلماني: حالة الطوارئ لتمكين الدولة من مواجهة الإرهاب وكورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:01 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
Advertisements
أحمد أيمن
صرح النائب عبدالعزيز الصفتي، بأن موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ جاء لعدة أسباب وهي حتى تتمكن قوات الأمن والجيش من العمل بكفاءة فى تجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين أجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد "الصفتي" أن مصر تمر بمرحلة تواجه فيها مخاطر كثيرة على رأسها الإرهاب وكورونا، حرب الشائعات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، ودعم قوى الشر للتعنت الإثيوبي، ما يستوجب فرض حالة الطوارىء حرصا على أمن وسلامة واستقرار الوطن والمواطن المصري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها مواجهة الإرهاب وكورونا.. نائب يوضح أسباب إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. نواب: الأمن القومي وتداعيات كورونا توجب اتخاذ القرار.. ونائب: يقضي على خفافيش الظلام

مصدر: رئيس الوزراء يلقي بيان تجديد حالة الطوارئ أمام البرلمان.. الأحد

أخبار البرلمان.. هبوط سعر البنزين والذهب والملابس لهذا الرقم.. وعقوبات تنتظر قطونيل لخدش الحياء

جلسة ساخنة بالبرلمان غدا.. بيان لرئيس الحكومة عن الطوارئ فى مواجهة الإرهاب وكورونا.. ومناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة والبنك المركزي.. واستعراض الحسابات الختامية للموازنة العامة

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الوتر.. 22 كلمة حرص عليها الرسول وأفضل الأدعية المستجابة

وزيرة الهجرة: تحويل المصريين العائدين من الكويت لأماكن العزل الصحي

أخبار الرياضة.. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو.. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد انتقاله لـ بيراميدز

الدفنة 10 الصبح.. نجل الشيخ الطبلاوي: العزاء سيقتصر على المقابر

ينقي الجسم ويطهر القولون .. فوائد مذهلة لشرب عصير الشبت

أخبار البرلمان | تحرك عاجل لإعادة فتح المقاهي بنسبة تشغيل 25%.. وسبب خصم 1% من رواتب الموظفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية فول .. 10 فوائد لـ تناول البطيخ في السحور

20 صورة ترصد حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

ينقي الجسم ويطهر القولون .. فوائد مذهلة لشرب عصير الشبت