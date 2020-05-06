بعد موافقة البرلمان.. برلماني: حالة الطوارئ لتمكين الدولة من مواجهة الإرهاب وكورونا

صرح النائب عبدالعزيز الصفتي، بأن موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ جاء لعدة أسباب وهي حتى تتمكن قوات الأمن والجيش من العمل بكفاءة فى تجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين أجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيروس كورونا.





وأكد "الصفتي" أن مصر تمر بمرحلة تواجه فيها مخاطر كثيرة على رأسها الإرهاب وكورونا، حرب الشائعات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، ودعم قوى الشر للتعنت الإثيوبي، ما يستوجب فرض حالة الطوارىء حرصا على أمن وسلامة واستقرار الوطن والمواطن المصري.



