مصرع طفل دهسا أسفل سيارة ربع نقل بالدقهلية

لقي طفل مصرعة بقرية الزريقي مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بعدما دهسته سيارة ربع نقل.





تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ،اخطار من مامور مركز السنبلاوين يفيد بورود بلاغا من اهالي قرية الزريقي دائرة المركز بمصرع طفل صغير دهسته سيارة ربع نقل.





وانتقل علي الفور ضباط مباحث المركز وسيارة اسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل يدعي علي محمود حامد عمره 4 اعوام بعدما دهسته سيارة ربع نقل متجولة تبيع خضروات بالقرية ، وتم القبض علي السائق والتحفظ علي السيارة.



