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أخبار العالم

سلطنة عمان تقرر إنهاء العام الدراسي بجميع المدارس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:40 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميس رضا
قررت سلطنة عٌمان اليوم الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي لكافة المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة على أن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري هو آخر أيام العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فى سلطنة عمان، أنها ستقوم بعرض تفاصيل الإجراءات التنفيذية التي سيتم اتخاذها بشأن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي ستعقده اللجنة يوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري.

يأتي ذلك في ضوء قرار اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الآثار الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد19) اليوم والمتضمن إنهاء العام الدراسي 2019/2020 لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة، وتفويض وزارة التربية باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية تقييمهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، عن تسجيل 98 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة وصل إلى 2735 حالة إصابة، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 12 حالة وفاة.
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