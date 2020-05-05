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توك شو

أستاذ بقصر العيني: لا يوجد لقاح نهائي وفعال لـ فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:05 م
الدكتور أيمن السيد
الدكتور أيمن السيد سالم
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نورهان رأفت
أكد الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم أمراض الصدر بالقصر العيني ، أنه لايوجد حتى الأن علاج نهائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتور أيمن السيد سالم خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري " الذي يذاع علي فضائية " إم بي سي مصر " ، أن هناك بعض الأدوية التي تعطي نتائج جيدة في العلاج، ولكنها لازالت ضعيفة في مكافحة الفيروس بالكامل .

وأشار رئيس قسم أمراض الصدر بالقصر العيني، إلي أن العلماء من شأنهم أن يجدوا أفضل لقاح لعلاج فيروس كورونا، وليس الوقوف عند لقاح واحد، فهم في بحث دائم عن الأفضل في العلاج.

وأوضح سالم أن العالم كله الأن ينتج مضادات فيروسية قديمة لعلاج فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تحد من خطورة المرض.

وتابع أن الدواء الذي حصلت عليه مصر من الخارج، وأعتمدت عليه فرنسا والصين، لا يمكن أستخدامه في مصر إلا بعض إجراء الأختبارات عليه والتأكد من فعاليته.
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