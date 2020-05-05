قوات الأمن تداهم أوكار الخارجين على القانون بالجبل الغربي بأسيوط

داهمت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط عدد من اوكار الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية ، بالجبل الغربي مما ادى الى الإشتباكات ،و تبادل لإطلاق النار بينهما.

وكانت مديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع الأمن العام ،والأمن المركزى ، قد داهمت اليوم الثلاثاء عددا من اوكار الخارجين عن القانون ، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية من خلال حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ،حيث تمت مداهمة مناطق بالجبل الغربي والذى تتخذ منه العناصر الإجرامية من الجبل الغربي وكرا لهم ، وعندما استشعرت العناصر الإجرامية سيارات الأمن المركزى ، وقوات الأمن بدأت فى إطلاق النار على القوات مما أدى الى تبادل إطلاق النار معهما لإسكات مصدر اطلاق النار.





وتواصل الحملة الأمنية مداهمتها للوكر فى محاولة لضبط العناصر المطلوبة بعد ورود معلومات للجهات الأمنية بمديرية أمن أسيوط وأكدتها تحريات فرق البحث بتواجد عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية ببعض المناطق بالجبل الغربي .