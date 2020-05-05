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محافظات

تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:50 م
تشغيل مقهى وكوفى
تشغيل مقهى وكوفى شوب في البحيرة
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جمالات الدمنهورى
تواصل غرفة عمليات محافظة البحيرة أعمالها فى تلقى بلاغات وشكاوى الأهالى من المحلات والأسواق المقاهى والكوفى شوب المخالفة لقرارات رئيس الوزراء فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
 
وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ جميع القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشرطة المرافق من غلق مقهى وكوفى شوب بجوار مسجد التوبة بدمنهور.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بتشغيل مقهى وكوفى شوب بجوار مسجد التوبة بدمنهور، وعلى الفور توجهت لجنة من الرقابة والمتابعة لمحل البلاغ وتأكدت صحة الواقعة.

وقامت اللجنة بغلق وتشميع المقهى والكوفى شوب وعمل محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن المرور بالوحدة المحلية لإحالتهم للتحقيق.

تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة
تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة
تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة
تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة
تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة
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