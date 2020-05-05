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أخبار العالم

بينهم 3 أطفال.. تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الإصابات الجديدة منها لمخالطي مصاب في بلدة السموع بمحافظة، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الكيلة، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم عمره عامين، مؤكدة أن الحالة الصحية لجميع الإصابات مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المركزة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل فلسطين إلى 538.

فيما بلغ عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة 666 حالة، ليصل إجمالي الحالات في الحجر 15286 حالة.
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