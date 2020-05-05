بنك ناصر: صرف 544 مليونا و364 ألف جنيه معاشات لأكثر من ربع مليون مواطن

أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى لبنك ناصر الاجتماعي انتظام صرف المعاشات لليوم الرابع على التوالي بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتتم متابعة عمليات الصرف علي مدار اليوم والعمل علي حل اي شكوي من اصحاب المعاشات والقائمين علي الصرف.

وأضاف فاروق انه بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام منعا لزحام المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

وأوضح فاروق أن إجمالي الصرف حتى مساء أمس الاثنين الموافق الرابع من مايو من جميع فروع البنك بلغ 252الف و621 الف عميل بقيمة إجمالية 544 مليون و364الف جنيه تقريبا باجمالي حركات 335الف تقريبا حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي في اليوم الاول الموافق يوم الجمعة الاول من مايو 41الف و822 عميل باجمالي مبلغ 102 مليون و433الف جنية بينما تم في اليوم الثاني الصرف لعدد 25 ألف عميل بقيمة اجمالية 53 مليون و461الف جنيه، كما تم الصرف في اليوم الثالث لعدد مليون و135الف عميل باجمالي مبلغ 247 مليون و501الف جنيه وفي اليوم الرابع تم الصرف لعدد 71الف و755عميل باجمالي مبلغ 140مليون و968الف جنية .

وأشار فاروق انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وأداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات داخل الفروع حيث تم الحرص على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري بلس، وكذلك الصرف من خلال ماكينات الصراف اللآلي سواء تخص البنك او البنوك الأخرى هذا بالإضافة الي الصرف من داخل فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا في كافة أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد أنه تم الحرص علي فتح ابواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا مع توفير مقاعد إنتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا بالإضافة الي تخصيص احد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة في اماكن انتظارهم خارج الفرع .