نقل 5 مصابين بفيروس كورونا في السويس إلى مستشفى العزل

نقلت مديرية الصحة والسكان بالسويس، خمسة من المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.





وقام الطب الوقائي بالسويس بحصر المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية في محل إقامتهم بعد التأكد من إصابة المواطنين.





كانت مديرية الصحة أمس، الاثنين، أعلنت عن إصابة خمسة مواطنين، من بينهم 3 مصابين جدد و2 مصابين مخالطين لمصابين.





وقامت الفرق الطبية بتعقيم وتطهير منازل المصابين، كما تم تطهير المناطق السكنية التي كانوا متواجدين بها، من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا.



