رسميا.. برشلونة يعلن عودة الفريق للتدريبات





وذكر نادي برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي، أن الفريق سوف بخضع للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، غدا، الأربعاء، قبل اسئناف التدريبات خلال الأيام القادمة، بشكل فردي.





رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، أعلنت، أمس، الأثنين، عودة أندية الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا للتدريبات مرة أخرى، بصورة فردية، بعد موافقة وزارة الصحة الإسبانية. وكانت





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدروي الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.





يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.













أعلن نادي برشلونة الإسباني، خضوع الفريق للفحوصات الطبية،غدا ، الأربعاء، قبل اسئناف التدريبات، خلال الأيام المقبلة.