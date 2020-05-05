كيف سيتم حجر المصريين العالقين بالخارج بعد عودتهم؟ ومن سيتحمل التكلفة؟ وزيرة الهجرة تجيب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن التكلفة الخاصة برجوع ا لمصريين العالقين فى الخارج هى تكلفة تذكرة الطيران والعزل الصحى الذي سيتم نقلهم إليه، مشيرة إلى أن تحديد التكلفة تقوم به اللجنة الإدارية وليس وزيرا بعينه، ولكن من المعطيات والتفاوض مع الفنادق أو المناطق الذى سيتم عزلهم إليها تم الاتفاق معهم عليها.





وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض المصريين في الخارج ، خاصة العمالة، لا يستطيعون أن يتكفلوا بتلك التكلفة، موضحة أن الرئيس السيسي أعطى تعليمات بنقلهم إلى العزل بالمدن الجامعية.





وأشارت إلى أن هناك الكثير يفضل الإقامة فى الفنادق بمناطق العزل، وهناك شريحة أخرى سيتم عزلهم بالمدن الجامعية ومناطق أخرى غير مكلفة، لافتة إلى أن وزارة الطيران المدنى تقوم بجهد كبير فى خطوط السير والرحلات لنقل المواطنين العائدين من الخارج.





وتابعت أن وزير الطيران المدنى هو الذى سيقوم بتحديد تكلفة الطيران للمصريين العائدين من الخارج، متابعة أن العالم كله الآن فى ظروف استثنائية وليست عادية، حيث إن تكلفة إرسال طائرة لهم من الخارج بالتأكيد تكلفة عالية، إنما كل الطلبات التى وردت سواء من وزارة الهجرة أو اللجنة تريد العودة إلى الوطن بأى ثمن.





وأفادت بأن الاستغاثات التى يطلبها المواطن المصرى من الخارج لدولته ليس أنه يستغيث من أجل قدرته على الوصول إلى السفارة هناك أو القنصلية المصرية، حيث إن المصريين العالقين بالخارج بالشرائح الاجتماعية المختلفة يستطيعون الاستغاثة من خلال تلك السفارات والخطوط الساخنة والتليفون الشخصى من وزيرة الهجرة من أجل العرض بكل صراحة أمام رئيس الوزراء ما يشعروا به وما طلبوه من خلال تلك اللجنة.



