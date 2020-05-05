نشرة الفن.. أروى ترد على انتقاد رامز جلال للبنطلون المتشمر.. والزعيم عادل إمام ينضم إلى تيك توك

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول حياتهم الشخصية .
تلعب البنطلونات دورا لافتا في إثارة الجدل فى برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال يوميا على شاشة "إم بي سي مصر" وقت الإفطار.
نشرت الفنانة ياسمين صبري، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" صورة جديدة لها أثناء طفولتها مرتدية فستانا أبيض.
انضم الزعيم عادل إمام، إلى تطبيق الفيديوهات الأشهر عالميا، "تيك توك"، ليلحق بعدد كبير من الفنانين.
نشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو للفنان هشام سليم وهو يتحدث عن تحول ابنته إلى ذكر.
نشر النجم حلمي صورة تجمعه مع الفنانين مصطفى خاطر وعلي ربيع عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".
فاجأت الفنانة نهى عابدين متابعيها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا عبر حسابها على "فيسبوك".