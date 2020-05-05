AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن.. أروى ترد على انتقاد رامز جلال للبنطلون المتشمر.. والزعيم عادل إمام ينضم إلى تيك توك

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:22 م
شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول حياتهم الشخصية .

تلعب البنطلونات دورا لافتا في إثارة الجدل فى برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال يوميا على شاشة "إم بي سي مصر" وقت الإفطار.


نشرت الفنانة ياسمين صبري، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" صورة جديدة لها أثناء طفولتها مرتدية فستانا أبيض.


انضم الزعيم عادل إمام، إلى تطبيق الفيديوهات الأشهر عالميا، "تيك توك"، ليلحق بعدد كبير من الفنانين.


نشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو للفنان هشام سليم وهو يتحدث عن تحول ابنته إلى ذكر. 


نشر النجم حلمي صورة ‏تجمعه مع الفنانين مصطفى خاطر وعلي ربيع عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

فاجأت الفنانة نهى عابدين متابعيها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا عبر حسابها على "فيسبوك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة الفن.. ظهور نادر للفنانة سهير البابلي ونجم مسرح مصر يغني لمتابعيه لحثهم على التزام المنازل

نشرة الفن .. إيناس عز الدين الفنانة تتهم المطربة بادعاء المرض ..سبب اختيار هيفاء وهبي لبطولة فيلم.. نادين نجيم تثير الجدل ..تعاون ليدي جاجا مع الصحة العالمية لمواجهة كورونا

نشرة الفن..ابنة نجمة شهيرة في الحجر الصحي.. فيديو لفيفي عبده بدون ميكب

ابن غادة عادل: هعمل مقلب في رامز جلال علشان خاطر ماما

شاهد.. أروى عن حلقة ياسمين صبري مع رامز: بيناديكى يقولك إيه ياسمينتى

من بنطلون أروى المتشمر إلى ياسمين صبري المحتشم.. رامز مجنون رسمي يثير الجدل

ترشيحاتنا

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

من بنطلون أروى المتشمر إلى ياسمين صبري المحتشم.. رامز مجنون رسمي يثير الجدل

الحكومة : إنشاء مجلس أعلى للصحة لإعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية

احذري.. خطأ شائع تقع فيه الكثيرات عند الاغتسال والطهارة من الحيض في رمضان

علي جمعة: الصدقة تجوز لغير المسلمين وللأغنياء .. فيديو

شاهد.. صورة نادرة من حفل زفاف ياسمين صبري الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان جانا.. أغنية أنقذت عبد المطلب من الإفلاس رغم بلوغ تكلفة إنتاجها 20 جنيها فقط

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

فانوس شمع وخشب.. شكل زينة رمضان أيام زمان.. صور