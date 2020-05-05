لن أنسى الموقف .. تشامبرلين يكشف رد فعل ليفربول حول إصابته



تغزل أليكس أوكسليد تشامبرلين، نجم وسط ليفربول، فى موقف ناديه معه خلال فترة إصابته وقرار تجديد تعاقده.

وكان تشامبرلين تعرض لإصابة قوية بقطع في أربطة الركبة، خلال مباراة نصف نهائي دوري الأبطال أمام روما في أبريل 2018، وغاب عن الملاعب لمدة عام، فيما جدد ليفربول عقد اللاعب في أغسطس الماضي لموسم آخر.

وقال تشامبرلين في تصريحات لموقع ناديه الرسمي "لقد كانت لحظة كبيرة أخرى بالنسبة لي، عندما تم تقديم عقد جديد".

وأضاف "لقد كان الأمر مثيرًا بالنسبة لي، فكان من الواضح أنني عائد من إصابة طويلة، كنا نتحدث لفترة من الوقت، إذا كان هذا هو الشيء الذي سنفعله والتوصل إلى اتفاق بشأن ذلك، يعني الكثير بالنسبة لي".

وتابع "أن أكون في نادٍ دعمني طوال الوقت من خلال إصابة مثل تلك، والتي بالنسبة للبعض يمكن أن تكون مدمرة أو تنهي مسيرة، للالتزام بتمديد عقد، في وقت ربما كان فيه قليلًا من المخاطرة أو اضطروا إلى وضع الكثير من الثقة والإيمان بي كلاعب رياضي وشخص، لأنه بعد إصابة مثل هذه، لا أحد يعرف حقًا كيف ستعود، حتى يقوم النادي بذلك يعني لي الثقة المطلقة".