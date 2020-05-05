AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مشروع ميكنة مستشفيات وزارة الصحة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:09 م
رئيس الوزراء مع وزيرة
رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية، بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومدير الخدمات الطبية للشرطة، ومسئولى هيئة الرقابة الإدارية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الأهمية البالغة التى يمثلها القطاع الصحى، لا سيما فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الصحية، وهو ما يستدعى مزيدًا من الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية، والبناء على ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية فيما يخص المبادرات الصحية المتعددة التى تم تدشينها واستفادت منها قطاعات واسعة فى المجتمع، وكذا مشروع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الطفرة الكبيرة التى تشهدها الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة فى موازنة العام المالى ٢١/٢٠، فى المجالات ذات الأولوية ومنها حضانات حديثى الولادة، وغرف الرعاية المركزة. 

كما تطرقت الوزيرة إلى مشروع ميكنة مستشفيات وزارة الصحة، والذى تم قطع خطوات جيدة فيه، سوف تنعكس على آليات تقديم الخدمات الصحية.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، جهود التوسع فى إنشاء كليات الطب بالجامعات الحكومية، لتخفيض الكثافات، والحفاظ على متطلبات جودة التعليم الطبى والمكتسبات التى تمت مع جهات الاعتماد العالمى.

كما عرض جهود التوسع فى أعداد كليات ومعاهد ومدارس التمريض لمواكبة الاحتياج الشديد لهذا القطاع الحيوى الهام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية.. تغطية 357 قرية جديدة في مبادرة حياة كريمة و40 أخرى لـ مراكب النجاة

رئيس الوزراء يستعرض مستهدفات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2020/ 2021.. ويكلف بإعداد عرض نهائي للخطة لمناقشته مع وزير المالية قبل عرضها على الرئيس

رئيس الوزراء يناقش خطة العام الثالث للتنمية المستدامة.. استعراض تطور الاستثمارات الحكومية فى مجالات بناء الإنسان.. تحسين مستوى الخدمات المقدمة.. وتحقيق مُعدّل نمو 12.5%

رئيس الوزراء يُتابع سيناريوهات خطة التنمية المستدامة.. والقطاعات المتأثرة بأزمة كورونا

وزيرة التخطيط: الاهتمام بصحة المواطن على رأس أولويات الدولة دون النظر لأية خسائر اقتصادية

أكثر من 15 مليار جنيه..التخطيط:69% زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة

ترشيحاتنا

انتهت الأزمة.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لإعادة العالقين

5 أسباب وراء عدم رد رامز جلال على فبركة رامز مجنون رسمي

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

لاعب شالكة الألماني يظهر حيا لأول مرة بعد 4 سنوات من إعلان وفاته

الكاف يوافق على طلب اتحاد الكرة بشأن حسم مصير الدوري الممتاز

النجم الساحلي والصفاقسي يتنافسان على ضم نجم الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان جانا.. أغنية أنقذت عبد المطلب من الإفلاس رغم بلوغ تكلفة إنتاجها 20 جنيها فقط

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

فانوس شمع وخشب.. شكل زينة رمضان أيام زمان.. صور