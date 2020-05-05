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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: مسلسل الاختيار تجسيد لكفاح جنودنا البواسل في مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، وناقش التقرير الأول من لجنة الدراما عن مسلسلات رمضان.


وأشاد المجلس، بما قدمه مسلسل "الاختيار"، وما يمثله من تجسيد للكفاح البطولى لجنودنا البواسل فى القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب.


وأشار التقرير، إلى غياب المسلسل الديني، وأهمية تواجد المسلسلات الاجتماعية.


وثمن المجلس دور الدولة فى مواجهة وباء كورونا ودور الإعلام فى نشر ثقافة مواجهة هذا الوباء وأهمية التكاتف خلف الدولة فى جهودها ودعمها.


وأكد أنه بصدد تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الإنسان فى مجال حرية الصحافة والإعلام ولتكون جزءًا من التقرير المصرى السنوى الذى تعده اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.


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