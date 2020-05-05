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منوعات

مكتبة المجلس الثقافي البريطاني الرقمية الآن في مصر بالمجان

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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نهى حمدي

في خطوة جديدة قررت مكتبة المجلس الثقافي البريطاني إتاحة الأعمال الثقافية المختلفة مجانًا ، سواء من الأفلام والمسرحيات والكتب وزيارات المتحف وحتى جولات في أهرامات سقارة عبر الانترنت.


ويتيح المجلس الثقافي البريطاني الآن مكتبة رقمية مجانية، فمع إغلاق مراكز التدريس مؤقتًا ، اتخذ المجلس هذه الخطوة لمواصلة دعم متعلمي اللغة الإنجليزية بموارد مجانية عبر الإنترنت لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم اللغوية.


ويمكن للأعضاء فوق سن ال18 سنة التسجيل عبر الإنترنت والحصول على آلاف الصحف والمجلات والقصص المصورة والأعمال المسرحية والأفلام الشهيرة والمستقلة والحفلات الموسيقية والكتب الإلكترونية والصوتية، حيث أن كل شيء متاح بالمجان وبشكل استثنائي خلال وقت أزمة فيروس الكورونا.


وقالت إليزابيث وايت ، مديرة المجلس البريطاني في مصر: "في هذه الأوقات الصعبة ، نريد الاستمرار في ربط المصريين بأفضل المعارف والموارد البريطانية. ونرى أن مستقبل المملكة المتحدة يعتمد على الناس من شتّى الثقافات الذين يعيشون ويعملون معًا على أسس التعليم والتفاهم المتبادل والاحترام والثقة. الآن ، وأكثر من أي وقت مضى ، نحتاج إلى تسهيل التبادل الثقافي والتعاون.. ندعوك أنت وأطفالك للتعرف على هذا الكنز الرائع للإبداع والثقافة - من منزلك ".


كما توفر المكتبة دورات تدريبية قائمة على الفيديو ، كجزء من مصادر التعلم المتعددة عبر الإنترنت ، المتوفرة بالمكتبة ، وهدفها تزويد الأعضاء بمهارات الاستعداد الوظيفي وتحفيز الطلاب المدرسيين.

مكتبة المجلس الثقافي البريطاني الرقمية الآن في مصر بالمجان
مكتبة المجلس الثقافي البريطاني الرقمية الآن في مصر بالمجان
مكتبة المجلس الثقافي البريطاني الرقمية الآن في مصر بالمجان
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