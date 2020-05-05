هجوم سيبراني يستهدف مؤسسات أمريكا وبريطانيا العاملة في التصدي لـ كورونا.. تفاصيل

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن هجوم سيبراني يستهدف المؤسسات العاملة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت أجهزة الأمن الأمريكية والبريطانية، إن هجوم سيبراني من الدول المنافسة تم ضد الجامعات وشركات الأدوية ومنظمات الرعاية الصحية الأخرى المشاركة في التصدي لفيروس كورونا.





وأوضحت الأجهزة في بيان، أن المختبرات التي تجري أبحاثًا على لقاحات COVID-19 تم استهدافها أيضا.





ولم يذكر البيان المشترك، الدول التي تقف وراء الهجمات، لكن من المتوقع أن بريطانيا وأمريكا تعنيان إيران وروسيا والصين.





وحسب "سكاي نيوز"، طالب أجهزة الأمن العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث بتغيير أي كلمات مرور، وكتابة أخرى لا يمكن تخمينها.



