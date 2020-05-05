الأزهر الشريف يعلن بدء تسجيل استيفاء ملف الترقي للمعلمين إلكترونيا

أعلنت إدارة الكادر بالأزهر الشريف، بدء تسجيل استيفاء ملف الترقي للعام 2019/2020 إلكترونيًّا للمعلمين، وشيوخ المعاهد، والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين /http://academy.emis.gov.eg/alazhar، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 3/5/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 30/7/2020.









وحددت إدارة الكادر، الضوابط التالية: أن المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًّا من خلال الدخول على صفحته الشخصية من خلال الموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم /http://academy.emis.gov.eg/alazhar وبعد الانتهاء والمراجعة بالضغط على أيقونة حفظ وتسجيل، ويتحمل جميع الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك، والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًّا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له إلكترونيًّا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.













كما أن مسئول التعامل الإلكتروني بالمنطقة الأزهرية يكون مسئول مسئولية كاملة عن الآتي: إتاحة دخول شيخ المعهد الأزهري، وكذلك الموجه الفني على موقع بيانات كادر المعلم: /http://academy.emis.gov.eg/alazhar لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًّا وتسجيل ذلك وحفظه على الموقع، وكذلك إتاحة دخول الموجه الفني المختص لتقييم أداء المعلم إلكترونيًّا طبقًا لمادة تخصصه وتسجيل ذلك وحفظه على الموقع، وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالانتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيًّا، وتتم طباعة استمارات تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد والموجه بعد التسجيل، ويتم اعتمادها من شيخ المعهد والموجه كلٌّ فيما يخصه، والاحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق، وكذلك استمارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.





كما يكون مسئولا عن تسجيل آخر تقريرين كفاية إلكترونيًّا للمعلمين المرشحين للترقي في المعهد، وكذلك إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي (5) سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية بعد اعتماده من جهة العمل، وتخفض سنة للحاصل على درجة الماجستير، وسنتين للحاصل على درجة الدكتوراه، وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمعهد.





ويراعي احتساب الحالات الآتية ضمن الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي: الإجازة المرَضية للمرضى بمرض مزمن طبقًا للكتاب الدوري رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم الفني بتاريخ 25/10/2015 2- إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات، والبعثة التعليمية على نفقة الأزهر، والحبس الاحتياطي لمن أخلى سبيله، وإتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات إنجاز المعلمين إلكترونيًّا على موقع /http://academy.emis.gov.eg/alazhar لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًّا، والتأكد من تسجيل التقييمات.





ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، وتتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.





يكون رئيس الإدارة المركزية بكل منطقة أزهرية مسئول مسئولية كاملة عن التأكد من انتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونيًّا الواقعة في نطاق المنطقة الأزهرية قبل غلق الموقع طبقًا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرًا يفيد بانتهاء جميع أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًّا في نطاق كل منطقة أزهرية إلى وكيل الأزهر.