إيران تبدأ الانسحاب من سوريا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إيران بدأت الانسحاب من سوريا.





ونقلت القناة 12 عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الهجمات الأخيرة في سوريا تسببت في خفض إيران لقواتها في سوريا. كما انخفض تهريب الأسلحة الإيرانية إلى البلاد.





وقال وزير الجيش الإٍسرائيلي: "لن نسمح بإنشاء قاعدة إيرانية في سوريا".





وأشارت القناة إلى أنه للمرة الاولى منذ دخول إيران إلى سوريا، بدأت طهران في تقليص عدد قواتها في سوريا، بل وتقوم بإخلاء قواعدها العسكرية من هناك.





وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن إيران تحولت من ثروة وكنز إلى عبء بالنسبة لسوريا، وأضافت المصادر أن إسرائيل ستواصل الضغط على إيران للخروج من سوريا.





وتابعت المصادر الأمنية الإسرائيلية أنه تم في الوقت الحالي خلق واقع جديد بمقتضاه تدفع سوريا ثمنا باهظا ومتصاعدا نتيجة الوجود الإيراني على أراضيها، ولذلك فإن خروج إيران من سوريا بات يمثل مصلحة لسوريا نفسها.



