يحمى من مرض خطير.. تناول المشروم الأسود على السحور





ووفقا لما يقدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز فوائد المشروم الأسود.





1- يعزز صحة الأمعاء

يعد المشروم الأسود مصدر جيد للبريبايوتكس ، وهو نوع من الألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ويساعد ذلك بكتيريا الأمعاء على إنتاج المغذيات لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ، كما يساعد على الحفاظ على انتظام الأمعاء .





2- يمنع الخرف ومرض الزهايمر





وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للفطر الطبي ، فإن تناول كل من الفطريات السوداء النيئة والمطبوخة مفيد في منع تطور مرض الزهايمر والخرف .









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3- يخفض الكولسترول السيئ

يحتوي المشروم الأسود على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة القوية التي يقال أنها تخفض الكولسترول الضار بشكل ملحوظ ، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للفطر الطبي، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





4- يحمي الكبد

من المعروف أن الفطريات السوداء تحمي الكبد من بعض المواد الضارة وفقًا لدراسة ، ساعد خلط مسحوق الفطر الأسود بالماء على حماية الكبد من التلف الناتج عن جرعة زائدة من عقار الاسيتامينوفين ، وهو مادة كيميائية تستخدم لعلاج الحمى والألم .





5- يمنع الأمراض المزمنة

تظهر دراسة بحثية أن الفطر الأسود مليء بالمركبات المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف التأكسدي، ويساعد هذا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب.

يعد المشروم الأسود من الأطعمة الغريبة التى لا يفضل العديد من الأشخاص تناولها، ولكنها تحتوى على العديد من الفوائد والفيتامينات التى يحتاجها الجسم.