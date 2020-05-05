AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يحمى من مرض خطير.. تناول المشروم الأسود على السحور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:32 م
المشروم الأسود
المشروم الأسود
Advertisements
نهى هجرس
يعد المشروم الأسود من الأطعمة الغريبة التى لا يفضل العديد من الأشخاص تناولها، ولكنها تحتوى على العديد من الفوائد والفيتامينات التى يحتاجها الجسم.

ووفقا لما يقدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز فوائد المشروم الأسود.

1- يعزز صحة الأمعاء 
يعد المشروم الأسود مصدر جيد للبريبايوتكس ، وهو نوع من الألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ويساعد ذلك بكتيريا الأمعاء على إنتاج المغذيات لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ، كما يساعد على الحفاظ على انتظام الأمعاء .

2- يمنع الخرف ومرض الزهايمر 

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للفطر الطبي ، فإن تناول كل من الفطريات السوداء النيئة والمطبوخة مفيد في منع تطور مرض الزهايمر والخرف . 


اقرأ أيضًا

3- يخفض الكولسترول السيئ 
يحتوي المشروم الأسود على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة القوية التي يقال أنها تخفض الكولسترول الضار بشكل ملحوظ ، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للفطر الطبي، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. 

4- يحمي الكبد 
من المعروف أن الفطريات السوداء تحمي الكبد من بعض المواد الضارة وفقًا لدراسة ، ساعد خلط مسحوق الفطر الأسود بالماء على حماية الكبد من التلف الناتج عن جرعة زائدة من عقار الاسيتامينوفين ، وهو مادة كيميائية تستخدم لعلاج الحمى والألم . 

5- يمنع الأمراض المزمنة 
تظهر دراسة بحثية أن الفطر الأسود مليء بالمركبات المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف التأكسدي، ويساعد هذا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد الفستق.. للحامل والوقاية من السرطان

نوع مهمل من التوابل يحارب الكوليسترول والسكتات القلبية

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

يحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد الباذنجان الأسود

نوع مهمل من التوابل.. يحارب أمراض القلب ومسكن طبيعي

ترشيحاتنا

وفاة الشيخ محمود الطبلاوي بعد صراع مع المرض

هتودونا فى داهية .. تامر أمين: بعض المصريين يحتفلون بالعيد قبل قدومه..فيديو

شاهد.. أول ظهور لـ هشام سليم وابنه نور في أول لقاء تليفزيوني يجمعهما

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن وفاة المتهم شادي حبش بمحبسه

بعد ظهورها مع رامز جلال.. هاشتاج فيفى عبده يتصدر تويتر.. ومغردون: كنا مستنيين الحلقة

لا أحد يحاسبني.. تعليق ناري من هشام سليم بعد تحول ابنه جنسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمى من مرض خطير.. تناول المشروم الأسود على السحور

هجوم الجاموس الوحشي على مبنى وقتل سكانه

وجود مرضى كورونا في المستشفيات من قبل الإعلان عنه بفرنسا