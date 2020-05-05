بعد إعلان هشام سليم عن تحول ابنته إلى ذكر.. ما هي الإجراءات القانونية لتغيير الجنس فى الإوراق الرسمية؟

أعلن الفنان هشام سليم عن تعرض ابنته نورا لعملية تحول جنسي، حيث تحولت إلى ذكر بناء على استشارات طبية ليصبح الاسم "نور" بعد إن كان اسمها نورا.





وقال "سليم" خلال لقاء فى برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس: "بنتي نورا بقت ابنى نور، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".





من جانبه قال قانونى إن التحول في الجنس بناء على تدخل طبي له عدة خطوات حتى يصل إلى تغير النوع فى بطاقة الرقم القومى وأوراق الرسمية وأولها عرض الحالة على "كومسيون طبي" متخصص كونها مسألة مرضية جينية لا دخل للإنسان فيها.





وأضاف أنه بعد موافقة الكومسيون يتم تقديم طلب لمصلحة الأحوال المدنية، ويرفق به صحيفة الحالة الجنائية وقرارات اللجنة، ويتم استصدار وثائق جديدة، وتبدأ مرحلة تصحيح الاسم والأوراق.



