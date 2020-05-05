AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد إعلان هشام سليم عن تحول ابنته إلى ذكر.. ما هي الإجراءات القانونية لتغيير الجنس فى الإوراق الرسمية؟

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:52 م
هشام سليم وابنته
هشام سليم وابنته
Advertisements
مصطفى رماح
أعلن الفنان هشام سليم عن تعرض ابنته نورا لعملية تحول جنسي، حيث تحولت إلى ذكر بناء على استشارات طبية ليصبح الاسم "نور" بعد إن كان اسمها نورا.

وقال "سليم" خلال لقاء فى برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس: "بنتي نورا بقت ابنى نور، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

من جانبه قال قانونى إن التحول في الجنس بناء على تدخل طبي له عدة خطوات حتى يصل إلى تغير النوع فى بطاقة الرقم القومى وأوراق الرسمية وأولها عرض الحالة على "كومسيون طبي" متخصص كونها مسألة مرضية جينية لا دخل للإنسان فيها.

وأضاف أنه بعد موافقة الكومسيون يتم تقديم طلب لمصلحة الأحوال المدنية، ويرفق به صحيفة الحالة الجنائية وقرارات اللجنة، ويتم استصدار وثائق جديدة، وتبدأ مرحلة تصحيح الاسم والأوراق.

وأضاف أنه فى حالة الرفض يتم اللجوء إلى مجلس الدولة لإقرار التغيير بالبطاقة بحكم قضائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو فضلت أرفض يبقى هشحت.. هشام سليم يكشف سبب رفض المنتجين العمل معه ..فيديو

كانت جميلة.. هشام سليم: أحب طليقتي الثانية وأتمنى العودة لها.. فيديو

شاهد لحظة كشف هشام سليم عن تحول ابنته لذكر

أسعى لتغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي.. هشام سليم يتحدث عن تحول ابنته إلى ذكر.. فيديو

شاهد.. هشام سليم ينفعل ويرفض إجابة سؤال «شيخ الحارة».. أسعى لتحويل ابنتي الي ذكر.. وهذه حقيقة علاقتي بمرتضى منصور

بعد تصريحات هشام سليم عن ابنته.. من هو الشخص العابر جنسيا

ترشيحاتنا

تصوير على الملأ.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي

أخبار الرياضة.. قرار من الكاف بشأن مصير الدوري المصري.. صراع تونسي على نجم الأهلي

تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

وزيرة الهجرة: جميع العالقين المصريين بالخارج سيعودون قبل عيد الفطر

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة العزل فى المدن الجامعية.. ومن يرغب فى الإقامة بفندق فعلى نفقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل

ناعمة وجذابة.. 5 صور تكشف عن تغير ملامح أديل فى عيد ميلادها

بتكاليف بسيطة .. وصفة طبيعية لـ تبييض الأسنان