عمارة إبراهيم: المثقفون تسيطر عليهم العاطفة والعودة للماضي

قال الشاعر عمارة إبراهيم، إن سبب عيش المثقفين على الماضي، طبيعي جدا أن تسيطر علي الكثير من المثقفين حالة من العاطفة التي تجمع بين جيلين متتاليين مثلا.

وأضاف عمارة إبراهيم في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الجيل الستيني تربطه علاقة ورابط قوي يجمع الاهتمامات المشتركة، وعندما بدأ الجيل الخمسيني في تطوير القصيدة العربية علي أيدي مجموعة من الشعراء العرب من أبناء الجيل الخمسيني كانت بدايات هذا التطور التقني الكبير في شكل القصيدة العربية قد بدأت ملامحه واضحة في منتصف الأربعينيات إن لم تخني ذاكرتي علي يد شاعر العراق الكبير بدر شاكر السياب، ثم بدأ ركبها ينتشر في لبنان ومصر وكان طبيعيا أن تنداح نوستاليجا ثقافية جديدة تتمحور بين الأجيال التي تسلم بعضها البعض حتي وصلت القصيدة العربية إلي محطة تطوير تقني في الشكل والمضمون رغم معارضة الكثير لها من الشعراء والنقاد من أبناء الجيل الخمسيني وما تلاه.

وتابع: بعد أن جاء الجيل السبعيني ليخرج عن هذه القاعدة محاولا أن يمنح لنفسة طرحا آخر في تشكيل القصيدة العربية، محققا ذاته ونبوغه في تحويل قصيدة التفعيلة إلي قصيدة تتعدد فيها التفعيلات التي تنتمي إلي التفعيلة الأم حتي لو تعدد بحرها الشعري، غير أن الواقع السياسي الذي شوش أحوال الثقافة المصرية والعربية لم يساعدهم في ذلك، فاضطروا إلي استخدام الصور المركية التي تحيل القصيدة أو القصة القصيرة أو حتي الفن التشكيلي إلي أعمال يشوبها الغموض بسبب القمع السياسي آنذاك، وخاصة للكتاب الليبراليين أو من ينتمي إلي اليسار، مما دفع النقد الأكاديمي إلي رفض هذا التيار، حتي جاء الجيل الثمانيني ليستفيد من كل التجارب التي سبقته، ويحقق بصمته التي لم يقف عندها أحد بسبب هذه النوستاليجا التي عززت أواصر المحبة بين ثقافة الخمسينات و الستينات للتتوقف عند الجيل الستيني في معظمه باستثناء شعراء قلائل من أمثال حسن طلب، فولاذ عبد الله الأنور وغيرهما.

وأكمل: "وعلي مستوي الثقافة في عمومها عند الجيلين، - الستيني والسبعيني، فربما كان الواقع السياسي وخاصة مع بدء فوران العمل السياسي خلال الحقبتين الستينية والسبعينية من حرب 67، ثم حرب الاستنزاف التي وصلت إلي قمة أدائها في نهاية الستينات، ثم حرب 73 وقد أعادت المصريين إلي قمة نوستاليجا الحياة ليتعايش المثقفون معها وهذا ظهر واضحا في الأعمال الروائية عند الكتاب المصريين".