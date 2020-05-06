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اقتصاد

إنهاء قرارات بدء مشروعات جديدة باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:01 ص
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية
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آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه  تم خلال الربع الأول من العام الجارى 2020، استصدار 4 قرارات وزارية باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لمدن (ملوى الجديدة – الفشن الجديدة – أكتوبر الجديدة – توسعات قنا الجديدة).

وأوضح عباس فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق (الامتداد العمرانى لمدينة طيبة الجديدة – الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة) وذلك بمساحة إجمالية حوالى 122425 فدانًا.


وكذا تم استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لعدد (25) مشروعًا بأنشطة عمرانية متكاملة وخدمات استثمارية، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 2535 فدانًا، فى 11 مدينة جديدة.


وتابع، تلك المشروعات تساهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية تزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستعمل على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعمل على زيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة.


كما أكد معاون وزير الإسكان، أن ذلك يأتي فى إطار جهود قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن الجديدة، والتى تأتى لترجمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع العمرانى، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
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