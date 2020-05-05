كله بيتي من الكيك لباقة الورود.. عروس تحتفل بزفافها على طريقتها الخاصة

بعد 3 سنوات من الاستعدادات والتجهيزات للمنزل وليوم الزفاف جاءت جائحة فيروس كورونا لتهدم كل ذلك في لمح البصر، وأجبرت الكثيرين على إلغاء زفافهم، وكانت من بينهم "جنيفر" التي قررت إلغاء زفافها والاحتفال به على طريقتها الخاصة مع عريسها.









بعد أن ألغى ستيفن وجنيفر زفافهم قامت بمساعدة ابنها من زوجها الأول " تايلر" 14 عامًا بتزيين منزلهما بأضواء خرافية ، وصنعا باقة ورود من الحديقة بالمنزل وصنعا "كعكة" من ثلاث، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









وبدلًا من الاستعانة بمصفف شعر وخبير تجميل، بدأت العروس بعمل شعرها والماكياج وارتدت فستانا أبيض بسيط، فقد قررت الاحتفاظ بفستان زفافها حتى يقام الزفاف مرة أخرى.





لعب "تايلر" دور النائب والشاهد والضيوف حيث قال الزوجان نذورهما أمامه، ثم خرجا إلى الحديقة العامة لالتقاط صور زفافهما ، وخرج بعض جيرانهما من النوافذ للتصفيق لهما وتهنئتهما.









وقامت "جينفر" بإلقاء باقة الزهور الخاصة بها كما جرت العادة ولكن هذه المرة للضيوف، ولكن لم يمسك بهل أحد خوفًا من عدوى الفيروس المستجد.







