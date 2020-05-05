AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

معارض قطري يروي تفاصيل أخطر ساعات "عملية الفجر" ومحاولة الانقلاب بالوكرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:27 م
خالد الهيل
خالد الهيل
Advertisements
عبدالله قدري
كشف المعارض القطري خالد الهيل، تفاصيل أخطر ساعات الحكم في قطر، بعد بوادر الانقلاب الذي وقع فجر أمس في مدينة الوكرة القطرية، بتخطيط حمد بن جاسم.

وتحدث الهيل في مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن بداية محاولة الانقلاب الذي بدأت بمشاجرة عائلية داخل الأسرة الحاكمة، تطورت إلى إطلاق نار بين مجموعة من الضباط في الوكرة.

وروى الهيل تبعات المشاجرة قائلا "بعد ذلك توجه أحدهم إلى قصر الوجبه وأطلق النار على كابينة الحراسة، حيث كان يريد لقاء الأمير حمد بن خليفة، وقوبل طلبه بالرفض، فبادر بإطلاق النار، وتمت السيطرة عليه واعتقاله".

وأضاف المتحدث باسم المعارضة القطرية أن "ما حدث في منطقة الوكرة في قطر هو مشاجرة عائلية تطورت إلى حوادث إطلاق نار في عدة منازل، وكان من ضمن المشاركين مجموعة من الضباط من الأسرة الحاكمة وتطور الوضع إلى أن أحد الضباط دخل إلى مقر الاستخبارات العسكرية وصوب ابن عمه في داخل مكتبه، وهو الآن في حالة حرجة".

وتحدث الهيل عن أطماع حمد بن جاسم في الحكم،  "لا شك أن حمد بن جاسم لدية أطماع في الحكم وإن حصلت له أي فرصة للانقضاض على الحكم فإنه سيفعل، حتى أني أتذكر أنه قال بوجود مدير مكتبه الخاص أن شعب قطر تقدر تضحك عليهم بكلمتين وتحكمهم ولكن أنبه شعب قطر أنه أحقر من أن تثقوا به، فهو لا يصدق ولا يلتزم بالعهود وكاذب بطبيعته".

وأضاف: "تستطيع أن تقول إن ما حدث هو بوادر انقلاب في قطر لأنه عصيان للأوامر العسكرية وتمرد، وكما ذكرت أن الجو كان مشحونًا جدًا ومازال.. لذلك استعانوا بالمستعمر التركي وقوات التدخل السريع في لخويا لفض العملية، تذكروا بثي المباشر قبل كم يوم عن العصيان العسكري وبوادر الانقلاب والمسألة هي التوقيت".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداول مقطع فيديو لإطلاق نار كثيف في الدوحة.. ومغردون: انقلاب على تميم

أول تعليق رسمي من قطر يكشف حقيقة الانقلاب العسكري ضد تميم

معارض قطري: نظام تميم أصبح مسلوب الإرادة ومغلوبًا على أمره

فيديو.. إطلاق نار كثيف.. وزعيم المعارضة القطرية يوضح حقيقة الانقلاب في الدوحة

هاشتاج انقلاب في قطر يتصدر تويتر عقب دوي إطلاق نار في سماء "الوكرة"

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

ترشيحاتنا

لا يهاجم الرئتين فقط.. كشف جديد عن فيروس كورونا

حيل سحرية لعلاج خدوش السيارة.. تعرف عليها

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة

بعد اتهام الصين.. ترامب: سنحدد قريبا أصل فيروس كورونا

كيف سيتم حجر المصريين العالقين بالخارج بعد عودتهم؟ ومن سيتحمل التكلفة؟ وزيرة الهجرة تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل

ناعمة وجذابة.. 5 صور تكشف عن تغير ملامح أديل فى عيد ميلادها

بتكاليف بسيطة .. وصفة طبيعية لـ تبييض الأسنان