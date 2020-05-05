معارض قطري يروي تفاصيل أخطر ساعات "عملية الفجر" ومحاولة الانقلاب بالوكرة

كشف المعارض القطري خالد الهيل، تفاصيل أخطر ساعات الحكم في قطر، بعد بوادر الانقلاب الذي وقع فجر أمس في مدينة الوكرة القطرية، بتخطيط حمد بن جاسم.





وتحدث الهيل في مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن بداية محاولة الانقلاب الذي بدأت بمشاجرة عائلية داخل الأسرة الحاكمة، تطورت إلى إطلاق نار بين مجموعة من الضباط في الوكرة.





وروى الهيل تبعات المشاجرة قائلا "بعد ذلك توجه أحدهم إلى قصر الوجبه وأطلق النار على كابينة الحراسة، حيث كان يريد لقاء الأمير حمد بن خليفة، وقوبل طلبه بالرفض، فبادر بإطلاق النار، وتمت السيطرة عليه واعتقاله".





وأضاف المتحدث باسم المعارضة القطرية أن "ما حدث في منطقة الوكرة في قطر هو مشاجرة عائلية تطورت إلى حوادث إطلاق نار في عدة منازل، وكان من ضمن المشاركين مجموعة من الضباط من الأسرة الحاكمة وتطور الوضع إلى أن أحد الضباط دخل إلى مقر الاستخبارات العسكرية وصوب ابن عمه في داخل مكتبه، وهو الآن في حالة حرجة".





وتحدث الهيل عن أطماع حمد بن جاسم في الحكم، "لا شك أن حمد بن جاسم لدية أطماع في الحكم وإن حصلت له أي فرصة للانقضاض على الحكم فإنه سيفعل، حتى أني أتذكر أنه قال بوجود مدير مكتبه الخاص أن شعب قطر تقدر تضحك عليهم بكلمتين وتحكمهم ولكن أنبه شعب قطر أنه أحقر من أن تثقوا به، فهو لا يصدق ولا يلتزم بالعهود وكاذب بطبيعته".





وأضاف: "تستطيع أن تقول إن ما حدث هو بوادر انقلاب في قطر لأنه عصيان للأوامر العسكرية وتمرد، وكما ذكرت أن الجو كان مشحونًا جدًا ومازال.. لذلك استعانوا بالمستعمر التركي وقوات التدخل السريع في لخويا لفض العملية، تذكروا بثي المباشر قبل كم يوم عن العصيان العسكري وبوادر الانقلاب والمسألة هي التوقيت".







