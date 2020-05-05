الاشتباه في إصابة فتاة بـ فيروس كورونا ببئر العبد

أعلنت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، وجود حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمدينة بئر العبد.

وأوضحت الصفحة، أن الحالة المشتبه في إصابتها بالفيروس لفتاة تبلغ 16 عاما تقيم بحي العمارين وسط بئر العبد.

وقالت إنه عزل الحالة بمستشفى بئر العبد المركزي، وجارٍ نقلها لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية؛ للتأكد من أنها حاملة الفيروس من عدمه، خاصة أن الفتاة لم تكن من المخالطين للحالة الأولى الحاملة للفيروس.









ويواصل مجلس المدينة مع الجهات المعنية، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع المخالطين للحالة الجديدة، ومتابعة إجراءات تعقيم منزل الفتاة، وإغلاق العيادة التي ترددت عليها المصابة.







