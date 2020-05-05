الداخلية تنفى شائعات الإخوان حول حذف بيان القضاء على خلية إرهابية فى بئر العبد

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما روجته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى الموالية للجماعات الإرهابية حول حذف وزارة الداخلية من الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، البيان الصادر بشأن نجاح الأجهزة الأمنية فى إستهداف وكر إختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء ومصرع 18 عنصر إرهابى عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، أو نشر صورة قديمة لأحد العناصر التى لقيت مصرعها عام 2017 .



