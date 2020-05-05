انخفاض أعداد المصابين بكورونا في أمريكا.. هل يدعو الأمر للتفاؤل.. محلل يجيب.. فيديو

تناول برنامج «الآن»، المذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1015 شخصا في 24 ساعة في أدنى حصيلة وفيات يومية منذ شهر.





وأيضا ألمحت دراسات عدة أن قد تتخطى عتبة المائة ألف مع حلول شهر يونيو.

من جانبه قال المحلل أمير نبيل، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، إنه أتمنى أن يدعو الوضع للتفاؤل بعد تراجع حصيلة الوفيات، مضيفا أنه خرج البعض من المواطنين في أمريكا للمتنزهات في موقف يكسر كل الإجراءات.

وأضاف نبيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك توقعات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة عدد الوفيات في الأسابيع المقبلة.

وأكد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، أن إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأمريكية يرجع لضغط المواطنين هناك، بعد ان خرج البعض في مظاهرات.

وأشار المحلل، إلى أن الجانب الانتخابي للرئيس الأمريكي وإدارته هم أبرز أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق اتهام الصين أنها من تسبب في انتشار وباء كورونا في العالم، وعلى الجانب الأخر الصين حريصة أن ترفض هذه التهمة حتى لا تدفع تعويضات للعالم كله وليس للولايات المتحدة الأمريكية فقط.