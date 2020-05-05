AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل الله يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري واختيار الفرق المشاركة أفريقيًا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
حسم الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية الجدل بشأن اختيار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الفرق المقرر أن تشارك فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية النسخة القادمة عن طريق الجدارة الرياضية.


كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات له.. الأصل انه اذا تم اتخاذ قرار بعدم استكمال الدورى الأمر الذى يترتب عليه إلغاء الموسم أصبح الموسم هو والعدم سواء ومن ثم تلغى كافة النتائج المترتبة على هذا الموسم فيما يتعلق بترتيب الدورى فى القمة او الهبوط ويكون اللجوء لترشيح الفرق المشاركة فى البطولات الافريقية هى الفرق أصحاب المراكز الأربعة فى الموسم الماضى.


يذكر ان "الجدارة الرياضية" تعنى معدل حصد الفريق للنقاط فى المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة فى 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط 3 فى المباراة الواحدة.. وهكذا وفقا لعدد النقاط التى يحصدها على عدد المباريات التى خاضها خلال الموسم الجارى، وبالتالى فالجدارة الرياضية تنتصر للفرق أصحاب المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب مختلف الدوريات وهو ما يحافظ على الجهد المبذول للاعبين والأجهزة الفنية خلال الموسم الحالى ويلغى فكرة "كأن لم يكن"، ويحجزون مقاعدهم فى البطولات القارية دون العودة للموسم الماضى واختيار نفس الفرق التى شاركت فى النسخة الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة عن إلغاء مسابقة الدوري: «هرتلة .. وكلام فارغ»

خبير لوائح: يجوز مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم

موقف اتحاد الكرة من تخفيض رواتب لاعبي الدوري المصري

على رأسهم الزمالك.. 7 أندية تتمسك بإلغاء الدوري الممتاز

حذر من إلغائه .. سيف زاهر يكشف عن مواعيد مقترحة لاستئناف الدوري

اتحاد الكرة يعقد جلسة مع المدير الفني لحسم إلغاء دورى مواليد 99

ترشيحاتنا

النجم الساحلي والصفاقسي يتنافسان على ضم نجم الأهلي

هكذا تستغل المافيا في إيطاليا فيروس كورونا لابتزاز الناس وجني المكاسب

أخبار الرياضة.. قرار من الكاف بشأن مصير الدوري المصري.. صراع تونسي على نجم الأهلي

هنرجع لبلدنا .. شاهد.. المصريين بمطار الكويت قبل صعودهم الطائرة

كله بيتي من الكيك لباقة الورود.. عروس تحتفل بزفافها على طريقتها الخاصة

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل

ناعمة وجذابة.. 5 صور تكشف عن تغير ملامح أديل فى عيد ميلادها

بتكاليف بسيطة .. وصفة طبيعية لـ تبييض الأسنان