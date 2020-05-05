محمد فضل الله يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري واختيار الفرق المشاركة أفريقيًا

حسم الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية الجدل بشأن اختيار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الفرق المقرر أن تشارك فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية النسخة القادمة عن طريق الجدارة الرياضية.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات له.. الأصل انه اذا تم اتخاذ قرار بعدم استكمال الدورى الأمر الذى يترتب عليه إلغاء الموسم أصبح الموسم هو والعدم سواء ومن ثم تلغى كافة النتائج المترتبة على هذا الموسم فيما يتعلق بترتيب الدورى فى القمة او الهبوط ويكون اللجوء لترشيح الفرق المشاركة فى البطولات الافريقية هى الفرق أصحاب المراكز الأربعة فى الموسم الماضى.
يذكر ان "الجدارة الرياضية" تعنى معدل حصد الفريق للنقاط فى المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة فى 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط 3 فى المباراة الواحدة.. وهكذا وفقا لعدد النقاط التى يحصدها على عدد المباريات التى خاضها خلال الموسم الجارى، وبالتالى فالجدارة الرياضية تنتصر للفرق أصحاب المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب مختلف الدوريات وهو ما يحافظ على الجهد المبذول للاعبين والأجهزة الفنية خلال الموسم الحالى ويلغى فكرة "كأن لم يكن"، ويحجزون مقاعدهم فى البطولات القارية دون العودة للموسم الماضى واختيار نفس الفرق التى شاركت فى النسخة الحالية.