محمد فضل الله يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري واختيار الفرق المشاركة أفريقيًا

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات له.. الأصل انه اذا تم اتخاذ قرار بعدم استكمال الدورى الأمر الذى يترتب عليه إلغاء الموسم أصبح الموسم هو والعدم سواء ومن ثم تلغى كافة النتائج المترتبة على هذا الموسم فيما يتعلق بترتيب الدورى فى القمة او الهبوط ويكون اللجوء لترشيح الفرق المشاركة فى البطولات الافريقية هى الفرق أصحاب المراكز الأربعة فى الموسم الماضى.



