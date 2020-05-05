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رياضة

إبراهيم حسن: أنا وحسام من أبناء النادي الأهلي.. ولدينا طموح بتدريبه مستقبلا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:41 م
إبراهيم وحسام حسن
إبراهيم وحسام حسن
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إسماعيل محمود
أكد إبراهيم حسن، نجم المنتخب المصري وناديي الأهلي والزمالك السابق، أنه وشقيقه حسام من أبناء النادي الأهلي، وهذا الأمر لن يتغير مهما حدث.


وقال إبراهيم حسن، في تصريحات إذاعية ببرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة "الشباب والرياضة"، "أنا وحسام أبناء النادي الأهلي، ولن يتغير ذلك، ولا أقول ذلك لأجل العمل داخل النادي، نحن من أبنائه دائمًا وأبدًا".


وأضاف إبراهيم حسن "نتمنى تدريب المنتخب المصري والنادي الأهلي، نريد تدريب منتخب مصر لأننا نريد خدمة بلدنا في اختصاصنا، ونريد تدريب النادي الأهلي لأنه طموحنا، فنحن أبنائه".


يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لمنتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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