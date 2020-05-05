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ثقافة

بعد اختفاء جزء من الشريط النحاسي .. تاريخ جامع الأمير جمال الدين الاستادار

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:47 م
جامع الأمير جمال
جامع الأمير جمال الدين
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محمد الاسكندرانى
جامع الأمير جمال الدين يوسف الاستادار ، تحفة معمارية تخطف أنظار محبى الطراز الاسلامى ، وعاشقى التعمق فى التاريخ ، تشرح قيمة حضارية .


ونسرد فى السطور التالية أبرز الملامح فى تاريخ جامع الأمير جمال الدين يوسف الاستادار ..


يقع مسجد جمال الدين يوسف الاستادار في حارة التمبكشية المتفرعة من شارع الجمالية، أنشأه سنة 1407م/811هـ والذي ولد في مدينة البيرة في فلسطين لأب كان يعمل واعظا.


نشأ جمال الدين يوسف الاستادار حافظا للقرآن وكان يرتدي زي رجال الدين، وبعد وفاة والده سافر إلي القاهرة سنة 1368م وخلع زي رجال الدين لينخرط في وظائف الدولة حتى وصل إلى منصب الاستادار، والاستادار هو المشرف علي كل بيوت السلطان من مطابخ وحاشية ونفقات وكسوة. 


عرف عن جمال الدين يوسف الاستادار التعسف والشدة واغتصاب الأوقاف حتى أن الأرض التي أقام عليها مسجده كانت إحدى الأراضي التي استولي عليها.


وفي عام 1409م غضب عليه السلطان فرج بن برقوق فأمر بحبسه و مصادرة كل أمواله وأملاكه وتم تعذيبه تعذيبا شديدا ليعترف علي مكان الأموال، وأخيرا أعدم بقطع رأسه لينتهي نهاية مأساوية بعد حياة حافلة. 
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