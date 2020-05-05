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فن

وفاة الممثل السوري ​هلال خوري​ بأزمة قلبية مفاجئة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:52 م
هلال خورى
هلال خورى
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أحمد إبراهيم
توفي الممثل السوري ​هلال خوري​ اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. 


ونعته ​نقابة الفنانين السوريين​ عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي اليكم الزميل الممثل هلال الخوري تغمده الله برحمته وجعل مثواه الجنة وليكن ذكره ما بدا مع الملائكه والقديسين والصبر والسلوان لعائلته".


كما نعت الممثلة السورية ​يارا صبريى، الراحل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : "وفاة الزميل الممثل هلال خوري، أقدّم عزائي لعائلته وأصدقائه ومحبيه".


هلال خورى ممثل سوري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984.. شارك في ثلاثة أعمال مسرحية وهي "عنترة" مع المخرج هشام كفارنة، وعمل مسرحي للطفل "مع الغيوم" للمخرج سامر الزرقا، مخرج أحلام مائية.


كما شارك فى عديد من اعمال تلفزيونية قمر بني هاشم 2008 - ﻣﺴﻠﺴﻞ أنا وأربع ربع بنات 2005 - ﻣﺴﻠﺴﻞ قتل الربيع 2004 - ﻣﺴﻠﺴﻞ  نهاية رجل شجاع 1994 - ﻣﺴﻠﺴﻞ الأمير النبيل وحرائر النساء. 
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