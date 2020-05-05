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ديني

أمين "البحوث الإسلامية": الأمر بالمعروف حقق الخيرية لأمة النبي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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محمد شحتة
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في حلقة اليوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أمر الله عز وجل به في كتابه، وبه استحقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية كما أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى. 

أضاف عياد أن الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورية وباقية ما دامت الحياة، وهي من الأمور الواجبة للمسلم على أخيه المسلم، وهي من دلالات المؤمنين والروابط بينهم.
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