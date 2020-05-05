المفتي: الإنسان أمامه فرصة عظيمة في رمضان ويجب ألا يضيع وقته أمام التليفزيون.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن شهر رمضان يعد فرصة يجب أن يغتنمها المسلم، كما يجب ألا تضيع هذه الفرصة من المسلم لأن هذا الشهر الكريم لا يتكرر إلا مرة كل عام ولعل الإنسان لا يدركه في العام المقبل.





وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج "نور النبي" عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أن "رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"، مشيرا إلى أن الإنسان أمام فرصة حقيقية ويجب أن يستثمرها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.





وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الإنسان يجب ألا يضيع وقته أمام التليفزيون وامام وسائل التواصل الإجتماعي التي لا بد ان يكون نصيبها محدود كي نستثمر هذا الشهر الكريم، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك استغراق كامل لطاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان.





وقال الدكتور شوقي علام اننا نساند وندعم الفن الهادف الذي يبني ويعمق الأخلاق والذي يرتقي بالوجدان والنفس الإنسانية ويعمق قضية الإنتماء الوطني والأخلاقي ويعمق قضايا الإنفاق والتعاون الأسري وغيرها من القضايا التي تفيد المجتمع.





وأضاف مفتي الديار المصرية أننا لسنا مع الفن الذي يخاطب الغرائز ويؤدي أن الإنسان يخرج إلى دائرة العنف واللا أخلاقية ليس في رمضان فقط وانما على مدار العام.