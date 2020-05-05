توزيع كراتين مواد غذائية على أسر العزل المنزلي بالدبايبة في المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من منازل أسر العزل المنزلي بقرية الدبايبة التابعة لمركز ومدينة بركة السبع، وذلك للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.





وكذلك التأكد من التواجد الأمني وقام بتوزيع كراتين مواد غذائية وكمامات طبية علي أسر العزل ، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والنائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب .





يأتي هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية لدعم تلك الأسر وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم .





حيث شدد محافظ المنوفية علي ضرورة التواصل الدائم مع الأسر وتوفير كافة متطالباتهم وإحتياجاتهم ، مؤكدًا دعمه المستمر للأسر الأولي بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا ، ومشددًا علي تكثيف المتابعة الدورية لتلك الأسر للإطمئنان عليهم والوقوف على مدى صحتهم وتلبية إحتياجاتهم فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا .





كما شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المناطق التي تم رصد بها إصابات وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ، ومؤكدًا علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل المنزلى للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين.





كما ناشد محافظ المنوفية أهالي القرية بضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج للشارع الإ في حالة الضرورة القصوي والإبتعاد عن أية تجمعات وإتباع جميع التعليمات والإرشادات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا .