شاب يوثق لحظات الانتحار بفيديو في الغردقة

شاركوني آخر حجر شيشة في حياتي مش حتشوفوني تاني "، كانت هذه آخر كلمات الشاب فرنسيس 40 عاما قبل أن ينتحر مشنوقا داخل شقته السكنية بالغردقة بسبب مروره بضائقة مالية.









وثق الشاب عبر فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل لحظات من إقدامه على الانتحار بشنق نفسه داخل شقته السكنية بسطح غرفته بمدينة الغردقة.









وعثرت الاجهزة الامنية بالغردقة على جثة شاب مشنوقا داخل شقته السكنية بمنطقة عمارات الجيش شمال مدينة الغردقة يدعي فرانسيس سلوان من محافظة سوهاج40 سنة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وتم إيداع جثته مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة.









تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة ثان الغردقة ، يفيد بالعثور علي جثة شاب مشنوقًا يدعي فرنسيس 40 عاما داخل شقته بمنطقة عمارات الجيش شمال مدينة الغردقة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث.









وأسفرت التحقيقات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل والتي أشرف عليها العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية عن أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وان الواقعة هي حادث انتحار وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







