لم تفهموني.. ترامب: لولا انتخابي لدخلت أمريكا في حرب مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انتخابه كان السبب الوحيد لعدم شن حرب بين بلاده وكوريا الشمالية وزعيمها كيم جونج أون.
ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، انتقد ترامب كل من توقع في البداية أنه سيكون زعيمًا يستخدم الرصاص بدون سبب وسيدخل بلاده في حرب إذا جلس على كرسي البيت الأبيض.
وأضاف ترامب في حواره مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية "تذكر أن الجميع قالوا إنني سأدخل في حرب خلال الـ 24 ساعة الأولى من رئاستي للبلاد بسبب نوع شخصيتي.. إنهم لا يفهمونني".
وأشار "أنت تنظر إلى كوريا الشمالية - أين الحرب؟ كنت ستخوض حربًا في كوريا الشمالية إذا لم يتم انتخابي.. وستكون في حرب الآن".
ويبدو أن ترامب أصبح على علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، خاصة مع غياب الأخير لنحو 20 يوما، وتداول الشائعات بشأن تدهور صحته ووفاته.
وبعد ظهور كيم جونج أون الجمعة الماضي، علق ترامب معربا عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية للأنشطة العلنية، بعد تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ"مرض خطير"، ووصلت إلى حد الزعم بوفاته.
وقال الرئيس الأمريكي، السبت الماضي، ردا على سؤال حول أول ظهور علني لكيم جونج أون منذ 20 يوما: "يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة".