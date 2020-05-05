جامعة حلوان تعلن ضوابط أبحاث طلاب النقل بحد أقصى 7 مايو.. التسليم عن طريق البريد الإلكتروني.. وتؤكد رفض أي مواد منقولة أو مقتبسة

مجلس جامعة حلوان :

ضوابط أبحاث طلاب النقل تحددها الكليات بحد أقصى 7 مايو

يتم استلام الأبحاث عن طريق بريد الكترونى او موقع مخصص لذلك

يتم رفض أى بحث تم اقتباسه أو نقله





قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ،بشأن الية تقيم طلاب النقل و ضوابط المشاريع البحثية بالجامعة، إ نه يمكن لأكثر من طالب الاشتراك بعمل المشروع البحثى بشرط أن يحدد كل طالب دوره بالبحث، وذلك وفق للضوابط التى سيتم إعلانها في كل كلية.



وأشار إلى أنه من المقرر أن ينهى طلاب النقل تسليم الرسائل البحثية والامتحانات الإلكترونية 21 يونيو؛ لتبدأ أعمال التصحيح على الفور، بحيث تنتهى بحد اقصى بداية شهر يوليو؛ تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف نجم انه بعد إعلان النتائج سيتم فتح باب التقدم للفرصة الثانية للطلاب كما اعلنت وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات انه سيتم منح الطلاب الراسبين فى المشروع البحثى او الامتحان الالكترونى فرصة ثانية للتقييم.

جامعة حلوان في انعقاد دائم حتى يوم 7 مايو؛ لاعلان ضوابط وموقف الكليات من تنفيذ المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية وأكد ان مجلسفي انعقاد دائم حتى يوم 7 مايو؛ لاعلان ضوابط وموقف الكليات من تنفيذ المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية









وقد صرح مجلس جامعة حلوان بشٱن اليات تقيم طلاب النقل و ضوابط و اليات المشاريع البحثية و الية ارسالها و تطبيق قواعد الكنترول لفرق النقل للعام الجامعي 2019-2020 على النحو التالي:





1- ان تحدد كل كلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية شروط ومعايير العمل البحثي ويتم إعلان ذلك للطلاب بحد أقصى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.





2- تقوم كل كلية او عضو هيئة التدريس بها ، بالتواصل مع الطلاب لتوضيح طريقة إرسال الأبحاث عبر البريد الإلكتروني، سواء من خلال قيام اعضاء هيئة التدريس، بإنشاء بريد إلكتروني لهذا الغرض، أو إنشاء بريد إلكتروني مؤسسي/ موقع إلكتروني مؤمن، من خلال مركز الحساب العلمي بالجامعة في حالة الأعداد الكبيرة.





3- تقوم الكلية/ الأقسام العلمية/ البرامج، بإعلان إطار إسترشادى لتعريف الطلاب بالخطوات الإجرائية لعمل المشروع البحثي وكيفية إنجازه.





4- يمكن تقديم الأبحاث بصورة فردية أو جماعية بحد أقصى 5 طلاب في البحث الواحد، على أن يظهر دور كل طالب في الأبحاث الجماعية.





5- يتم استقبال الأبحاث الطلابية في الفترة من 31 مايو حتى 21 يونيو 2020.





6- يراعى في تقييم الأبحاث الدقة وعدم قبول أي بحث إذا ثبت اقتباسه أو نقله من مصادر أو رسائل أخرى سواء كليا أو جزئيا.





7- يتم تقديم بحث واحد عن كل مقرر حتى لو تعدد الأساتذة الذين يقومون بتدريسه.





8- يسمح للطالب/الطلاب بتقديم تظلم من نتيجة تقييم البحث خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك للطلاب الراسبين في البحث.





9- يسمح كذلك للطالب/الطلاب الراسبين في البحث بإعادة تقديم عمل بحثي آخر لمرة واحدة أخرى في حالة عدم قبول البحث في المرة الأولى.





10- يتم حصر الطلاب الذين لم يرسلوا أبحاثهم، ويتم عمل قائمة بهم وإبلاغهم من خلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمختلف الوسائل المتاحة، وفى حالة عدم تقدم الطالب بعمل بحثي يمنح فرصة أخرى واحدة مع الطلاب المتقدمين للمرة الثانية.





11- يعامل الطالب المعتذر عن مقررات العام الماضي بالكامل، أو الفصل الدراسي الثاني بالكامل، معاملة الطالب المستجد.







